Antoine Griezmann: Yatakta yatarken Messi ile birlikte oynadığımı hayal ederdim

Barcelona'nın yeni transferi, Lionel Messi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

'nın 'den transfer ettiği Antoine Griezmann, Sport' a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ernesto Valverde ile Diego Simeone'yi karşılaştıran Griezmann, "İkisi birbirinden çok farklı. Simeone çok bağırıyordu, Valverde ise daha sakin. Çok net fikirleri var ve takımından ne istediğini çok iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

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'ye de övgülerde bulunan Fransız yıldız, "Yatakta yatarken Messi ile birlikte oynadığımı hayal ederdim. Messi ile antrenman yapmak, yanında oynamak, ona asist yapmak harika olacak" yorumunu yaptı.