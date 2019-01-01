Antoine Griezmann: Türkiye'de çok zor bir maça çıkacağız

Bolivya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 2-0 galip gelen Fransa'da Antoine Griezmann, Türkiye'de zorlu bir maça çıkacaklarını ifade etti.

EURO 2020 Avrupa elemeleri H Grubu'nun üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan , hazırlık maçında 'yı Thomas Lemar ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Maç sonrası açıklamalarda bulunan Griezmann, "Ufak bir ısınma maçına çıkmamız gerekiyordu çünkü Türkiye'de çok zor bir maça çıkacağız. Bu yüzden hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki yıldız oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Formumda olmayabilirim ancak bu maç, Türkiye maçı öncesi bana iyi geldi ve beni biraz şekle soktu."