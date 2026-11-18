Antoine Griezmann, Orlando City formasıyla geçirdiği etkileyici ilk sezonun ardından 2026 MLS Yılın Yeni Oyuncusu seçildi. Fransız forvet, 22 gole katkıda bulunarak yeni kulübünü play-off'lara taşırken oylamada da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

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Griezmann'a MLS'den önemli ödül

Griezmann, ABD'deki olağanüstü ilk sezonunun ardından 2026 MLS Yılın Yeni Oyuncusu seçildi. Eski Atletico Madrid forveti, sezon sonu ödülünün oylamasında rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Griezmann; kulüplerin teknik ekipleri, medya mensupları ve mevcut MLS oyuncularından oluşan üç seçmen grubunun tamamında ilk sırayı aldı.

Ödül yarışında Houston Dynamo FC yıldızı Guilherme ile Sporting Kansas City oyuncusu Andre Luiz'i rahatlıkla geride bıraktı. Bu ödül, daha önce profesyonel futbol deneyimi bulunan ve MLS'deki ilk maçına bu yıl çıkan oyuncular arasında en büyük etkiyi yaratan isme veriliyor. Griezmann, lig tarihinde bu prestijli ödülü kazanan ilk Fransız oyuncu oldu.

MLS tarihinde kısa sürede iz bıraktı

Martta Orlando City ile resmen sözleşme imzalayıp temmuzda ilk maçına çıkmasından bu yana Griezmann'ı durdurmak neredeyse imkânsızdı . 2018 Dünya Kupası şampiyonu, normal sezonda 14 gol ve sekiz asistle kulübünün en yüksek rakamı olan 22 gole katkıya ulaştı.

Böylece MLS tarihinde 20 gole katkıya en hızlı ulaşan ikinci oyuncu oldu. Fransız forvetin bu önemli eşiğe ulaşması yalnızca 15 maç sürdü. Hücumdaki üretkenliği, Orlando City'nin sezonunu tek başına değiştirdi. Griezmann, takımının 2026 normal sezonunun tamamında attığı 63 golün yüzde 32,9'una doğrudan katkıda bulundu.

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Orlando City tarihine geçti

Griezmann, Orlando City tarihinde Yılın Yeni Oyuncusu ödülünü kazanan ilk isim oldu. Kısa sürede yarattığı etki, Florida merkezli kulübün sahadaki standardını önemli ölçüde yükseltti.

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Gelecek maçlar ORL ABD 1 19:30 CIN

Kulüp formasıyla önemli bir bireysel ödül kazanan yalnızca dördüncü oyuncu oldu. Böylece 2025 Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan Alex Freeman'ın yanı sıra Pedro Gallese ve Cyle Larin'in yer aldığı özel listeye katıldı.

Gallese daha önce 2022 Yılın Kurtarışı ödülünü kazanmış, Larin ise 2015'te Yılın Çaylağı seçilmişti. Ancak Griezmann'ın başarısı, kulübün kısa tarihindeki en çok ses getiren bireysel ödül olarak öne çıkıyor.

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Play-off mücadelesine liderlik ediyor

Griezmann'ın inanılmaz formu, Orlando City'yi Doğu Konferansı'nda sekizinci sıraya taşıdı. Düzenli olarak attığı goller ve yaptığı asistler, büyük önem taşıyan Audi 2026 MLS Cup Playoffları biletinin alınmasında belirleyici oldu.

Fransız hücum oyuncusu şimdi normal sezondaki çıkışını sezonun en kritik bölümüne taşımaya çalışacak. Orlando City, baskının yüksek olduğu eleme maçlarında onun geniş Avrupa ve millî takım deneyimine büyük ölçüde güvenecek. Normal sezonda gösterdiği başarının ardından Griezmann, Orlando City'yi sezon sonrası mücadelede ileri turlara taşımayı hedefliyor. Play-off'lar, ligin yeni süper yıldızı için sıradaki büyük sınav olacak.