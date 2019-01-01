Antoine Griezmann: Lionel Messi'yle çok fazla konuşmuyoruz, ama doğru yoldayız

Antoine Griezmann, Lionel Messi'nin sezon başındaki sakatlıklarından dolayı şu ana kadar birlikte çok az vakit geçirebildiklerini söyledi.

Antoine Griezmann, uzun süren spekülasyonların ardından bu sezon başında 'den ayrılıp 'ya transfer olmuştu.

, Luis Suarez ve Ousmane Dembele'nin sakatlıklarının ardından tüm yükün üzerine bindiği Griezmann ise sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

Griezmann, Messi'yle ilişkilerine dair ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde ile yapacağı maç öncesinde gazetecilere konuşan Fransız oyuncu, Messi için, "Ne o ne de ben çok konuşkan değiliz, ama ben ona doğru yönde bir adım attım" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Messi'nin sezon başında geçirdiği sakatlıktan dolayı çok fazla birlikte oynayamadıklarını ve yalnızca antrenmanlarda bir bağ kurmanın zor olduğunu söyleyen Griezmann, "İkimiz de iyi insanlarız ve ben takımın her üyesine yardımcı olmak için buradayım" yorumunu yaptı.

"Messi, Dembele ve diğer oyuncuların sakatlanması bizi çok zorladı, bir türlü birlikte oynayamıyoruz, bu çok kötü bir şey," diyen Griezmann, "Antrenmanlarda bile doğru dürüst birlikte çalışamıyoruz" şeklinde konuştu.

Buna karşın iyi oynamanın bir yolunu bulmak zorunda olduklarını belirten Griezmann, "Çok sayıda harika oyuncuya sahip olan, harika bir takımımız var ve bir şekilde kazanan formülü bulacağız" dedi.