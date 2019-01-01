Antoine Griezmann hangi takıma gidecek, nereye transfer olacak?

Fransız oyuncu Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini açıklamıştı. Peki, yıldız golcü hangi takıma transfer olacak?

ile 5 sezonu geride bırakan Antoine Griezmann, biten sezonun ardından yeni bir macera aradığını açıklamıştı.

Adı geçtiğimiz sene yaz transfer döneminden beri sıkça ile anılan Fransız yıldızın yeni adresi neresi olacak?

Antoine Griezmann hangi takıma transfer olacak?

Yıldız forvet için en iddialı aday daha önce olduğu gibi Barcelona. Uzun süredir Griezmann ile ilgilenen Katalan ekibi, oyuncunun takımından ayrılmak istemesiyle transfer için bir kez daha umutlandı.

Ernesto Valverde de Griezmann için Madrid ekibiyle bir iletişim kurduklarını itiraf etmişti.

Diğer adaylar

Yıldız golcüyü renklerine bağlamak isteyen tek takım Barcelona değil. Kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen , Fransız oyuncu için yarışan ekiplerden biri.

Alexis Sanchez'den aradığını bulamayan United, hücum hattına yapılacak bir Griezmann takviyesiyle seviye atlayabilir.

Manchester'ın öteki yakasında de Griezmann transferi için konuşlan ekiplerden biri.

Son şampiyonun teknik direktörü Pep Guardiola, Fransız yıldızın bonservisinin çok pahalı olduğunu öne sürerek söylentileri yalanlamıştı. Yine de İspanyol çalıştırıcı hücum hattına ekleme yapmak isterse Griezmann önemli bir aday olacaktır.

Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 257 maçta 133 gol kaydetti.