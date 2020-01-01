Antoine Griezmann: Barcelona'da tarih yazmak istiyorum

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu.

Katalan ekipte forma giyen Antoine Griezmann, dünyanın en güçlü oyuncusu olarak tanımladığı ile tarih yazmak istediğini söyledi.

DAZN'a konuşan Griezmann " 'da çok mutluyum. Babam da oğlunu Barcelona'da oynarken gördüğü için çok mutlu. Gurur duyuyorum. Bu kulüpte tarih yazmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Kulüp için önemli bir parça olmak adına çabalıyorum. Adaptasyon dönemindeyim. Mümkün olduğunca taktikleri çabuk öğrenip, gol ve asist sayılarımı artırmak istiyorum. Kendimi fiziksel ve mental açıdan iyi hissediyorum. Gelişmeyi gerçekten çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Takım arkadaşı Lionel Messi hakkında da açıklamalarda bulunan Fransız oyuncu "Leo, dünyanın en güçlü oyuncusu ve onunla aynı sahayı paylaşmak harika bir duygu. Daha iyi bir iletişim kurmak için onun hareketlerini ve topu aldığında neler yapacağını anlamaya çalışıyorum" dedi.

Eski kulübü 'i de unutmayan 28 yaşındaki forvet "Taraftarlar, Simeone, takım arkadaşlarım... harika bir tecrübeydi. Kariyerimin en iyi dönemlerini orada yaşadım ama şimdi dünyanın en kulübü olan Barcelona formasını giyiyorum. Yeni bir oyun tarzı ve meydan okumanın içerisindeyim. Kazanılabilecek her şeyi kazanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Antoine Griezmann, bu sezon Katalan ekiple çıktığı 27 maçta 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.