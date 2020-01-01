Antoine Griezmann: Barcelona'da çok mutluyum ve kulüpte kalacağım

Katalan ekibinden ayrılacağı konuşulan Fransız oyuncu, buna rağmen dedikoduları reddetti.

'daki durumu spekülasyonlara konu olan Antoine Griezmann, kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

Adı , , , ve eski takımı ile anılan Griezmann, buna karşın Barça'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını belirtti.

Fransız M6 gazetesine konuşan Griezmann, "Geleceğim Barça'da mı? Evet. Orada çok mutluyum. Kulübün ve antrenörün güvenine sahip olduğumu biliyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Hepimiz için çok karmaşık bir sezon oldu, ama şimdi her şeye yeniden başlıyoruz," dedi.

Daha fazla takım

Fransız yıldız, geçen sezonun başında Atletico Madrid'den 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş, fakat performansı beklentilerin bir hayli uzağında kalmıştı. Çıktığı tüm maçlarda 15 gol atabilen Griezmann, genellikle pozisyonunun dışında oynatılmıştı.