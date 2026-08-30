Antognoni sert konuştu: “Ben, Batistuta, Baggio, Rui Costa'nın aksine, Fiorentina'ya asla ihanet etmedim”

Fiorentina efsanesi Giancarlo Antognoni , Ansa'ya, kulübün 100. yıl kutlamasının ertesi gününde düşüncelerini anlattı. Söz konusu kutlamaya teknik direktörler ve futbolcular arasından yüzlerce eski Fiorentina mensubu katıldı (Batustuta, De Sisti, Rui Costa, Dunga, Prandelli, Terim dahil), ancak kulübün tarihi kaptanı orada yoktu. Buna karşın Giuseppe Commisso, konuşması sırasında onu alkışlarla andı. Fiorentina Başkanı, saha ortasında bir vitrinde sergilenen 10 numaralı formanın bu sezon Antognoni onuruna emekliye ayrıldığını bir kez daha vurguladı: “Geçmişimizin en asil tarafını temsil eden bir şampiyon, seni seviyorum” dedi ve önümüzdeki günlerde onunla görüşmek istediğini de ekledi.





“Duydum, gördüm, bana söylediler ama 100. yıl kutlamasına katılmama kararım dün sabah uyandığımda değil, beş yıl önce olgunlaştı. Ben Fiorentina'dan asla ayrılmazdım, teknik direktördüm, dönemin genel direktörü Barone ve sportif direktör Pradè ile birlikte çalışıyordum, ama sonra yavaş yavaş kendimi yalnızlaştırılmış buldum, bu yüzden bir noktada bana altyapıda başka bir görev önerdiler. Bu da ilgimi çekebilirdi ama o anda değil. O teklif, beni kapıya koymak gibiydi. İşte o zaman Fiorentina'nın 100. yıl kutlamasına gitmeyeceğime karar verdim.”





“Açık olsun, taraftarlara ve bu renklere saygımdan dolayı katılmak isterdim. Herkesten çok benim orada olmam gerekirdi, çünkü Batistuta, Baggio, Rui Costa'nın aksine Fiorentina'ya hiç ihanet etmedim, ondan asla ayrılmak istemedim. Bunu Floransalıların bilmesini istiyorum, tüm bunların benden kaynaklandığını düşünmeleri beni üzer. Açıklığa kavuşturacak bir görüşme mi? Neden ancak şimdi, beş yıllık sessizliğin ardından?”