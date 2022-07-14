Anthony Nwakaeme'nin yeni takımı belli oldu mu? Yeni sezonda nerede oynayacak?

Bordo-mavililer ile yaşadığı şampiyonluğun ardından yolları ayıran oyuncu gelecek sezon hangi takımda oynayacak?

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'daki başarılı performansıyla kulübün son iki sezonda en çok dikkat çeken isimlerinden biriydi.

33 yaşındaki kanat oyuncusu, Karadeniz ekibinde görev aldığı 145 karşılaşmada 47 gol, 40 asist ile takımına katkı verdi.

Peki Trabzonspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından yollarını ayıran Nwakaeme gelecek sezon hangi takımda forma giyecek? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Nwakaeme hangi takımda oynayacak?

Nijeryalı oyuncunun Temmuz ayında Trabzonspor ile olan sözleşmesi sona erdi ve şu anda serbest oyuncu statüsünde.

Nwakaeme'nin geleceği henüz belli değil. Ancak 33 yaşındaki oyuncunun adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başladı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin de oyuncuyu istediği iddia ediliyordu fakat şu an Nwakaeme için net bir gelişme yok.

Nwakaeme'nin Trabzonspor'da performansı nasıldı?

2018/19 sezonunda Hapoel Be'er Sheva'dan Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme ilk yılında kulüple çıktığı 31 karşılaşmada 11 gol, 11 asist kaydetti.

Karadeniz ekibindeki ikinci sezonunda 43 mücadeleye çıkan oyuncu, 14 gol, 8 asist yaparken üçüncü sezonunda 39 maçta 8 gol, 7 asiste imza attı.

Nwakaeme, Trabzonspor ile şampiyonluk yaşadığı geçtiğimiz sezonu ise 36 maç, 15 gol, 11 asist ile kapattı.

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