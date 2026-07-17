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Wessel Antes

Çeviri:

Anthony Musaba, üst düzey bir lige yapılacak cazip bir transfer için Fenerbahçe'den ayrılabilir

Transfers
Fenerbahçe
Schalke 04
A. Musaba

Transfer muhabiri Mounir Boualin’in verdiği bilgiye göre, Schalke 04, Anthony Musaba ile Bundesliga’ya girmeyi hedefliyor. Alman kulüp, Beuningen doğumlu 25 yaşındaki forveti Fenerbahçe’den kiralamayı umuyor.

Teknik direktör Youri Mulder, böylece bir hemşehrisini Schalke'ye getirmek istiyor. Boualin'e göre Musaba, Gelsenkirchen'e geçici olarak transfer olmayı olumlu karşılıyor.

Musaba, bu yılın başından beri Fenerbahçe'de forma giyiyor ve kulüple 2030 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt, eski Hollanda genç milli takım oyuncusunun değerini 7 milyon euro olarak belirliyor.

Schalke, Musaba’nın menajerleriyle temasa geçti. Şimdi Mulder’in Fenerbahçe’ye başvurarak bir kiralama anlaşması önermesi gerekiyor.

Ocak ayında Fenerbahçe’ye katıldığından bu yana Musaba, takım adına 23 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve altı asist yaptı.

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Mart ayında Voetbalzone, hırslı Musaba ile kapsamlı bir röportaj yaptı. Musaba’nın net gelecek planları var. “Mümkün olduğunca çok maç oynamak ve kupa kazanmak istiyorum. Ne olacaksa olsun.”

“Hollanda’da doğup büyüyen ve Hollanda Genç Milli Takımı’nda forma giymiş bir genç için bu elbette bir rüya olmaya devam ediyor. Kim bilir, belki bir gün büyük bir finallerde oynayabilirim. Bu harika olurdu,” dedi forvet.

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