Anthony Martial, Manchester United'dan ayrılıyor: Talebini Ralf Rangnick'e iletti

Ralf Rangnick ile bir görüşme yapan Anthony Martial, yaklaşan ara transfer döneminde kulüpte ayrılmak istediğini dile getirdi.

Martial, Ocak ayında daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor. Rangnick oyuncusunun bu talebini anlayışla karşılasa da, henüz transfere onay vermedi.

26 yaşındaki oyuncu için adı anılan kulüpler arasında Sevilla öne çıkıyor. Ancak GOAL'ün edindiği bilgiye göre; şu ana kadar Manchester United'a resmi bir teklif gelmedi.

Rangnick ne söyledi?

Martial'in menajeri Philippe Lamboley birkaç hafta önce verdiği demeçte ayrılık ihtimalinden bahsetmişti.

Bu bilgiyi doğrulayan Rangnick, konuyu Martial ile görüştüğünü belirtti.

"Uzun uzun konuştuk. Bana yedi yıldır Manchester United'da oynadığını ve değişim vaktinin geldiğini söyledi."

"Bir bakıma bu anlaşılabilir bir istek. Aklından geçenleri anlayabiliyorum, ama kulübün içinde bulunduğu durumu da düşünmeliyiz. Covid sorunu var ve üç kulvarda da iddialı olmak istiyoruz."

"Transferleri sadece oyuncuların değil, kulübün çıkarlarını da göz önüne alarak yapmalıyız. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar Martial için herhangi bir teklif gelmedi. Bu durum değişmediği takdirde takımda kalacak."

Rotasyonda gerilere düştü

Bu sezon Manchester United formasını 10 kez giyen Martial, ligde sadece iki maça ilk 11'de başladı.

Cristiano Ronaldo transferiyle iyice gözden düşen Martial'in performansı da eski günlerini aratıyor. Bu sezon tek golü bulunan Fransız oyuncunun Rangnick'ten daha fazla dakika alması kolay gözükmüyor.

Takımdaki en iyi sezonu olan 2019/20'de 23 gol atan Martial, Manchester'da geçirdiği altı buçuk sezonda istikrar problemleri yaşadı.

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