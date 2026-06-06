Anthony Martial (30) ile sözleşme, bir kez daha tamamen başarısızlıkla sonuçlanan bu maceranın ardından derhal feshedildi

Anthony Martial, bedelsiz olarak transfer edilebilir. Fabrizio Romano'nun haberine göre, 30 yaşındaki forvet, CF Monterrey ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla feshetti.

Martial'ın Meksika'nın önde gelen kulübüyle 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi vardı ve kulübün sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyordu.

Şu an için nedeni belirsiz olan bir kararla, taraflar yollarını ayırmaya karar verdi. Martial, Rayados formasıyla toplamda 20 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol attı, 3 asist yaptı.

Martial, kısa bir süre önce AEK Atina ile olan sözleşmesini feshettikten sonra, Eylül 2025'te Monterrey ile sözleşme imzalamıştı. Martial hemen güven kazandı ve transferinden sonra neredeyse her maçta forma giydi.

Ancak Martial, teknik direktör Domènec Torrent'in kendisine gösterdiği güveni boşa çıkardı. Fransız oyuncu, ilk on dört maçında ne gol attı ne de asist yaptı.

On beşinci maçında, yani ilk kez doksan dakika sahada kaldığı maçta, Mazatlán FC ile oynanan lig karşılaşmasında (1-5) bir gol ve iki asist kaydederek aniden bir canlanma yaşadı.

Bir ay kadar sonra oynadığı ikinci 90 dakikalık maçta da değerli bir performans sergiledi. CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Guatemalalı CSD Xelajú MC'ye karşı yaptığı asistle 2-0'lık galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

Bunu izleyen Club León maçında Martial'ın omuzu çıktı. Bir aylık rehabilitasyonun ardından, yeni teknik direktör Nicolás Sánchez yönetiminde Cruz Azul karşısında sahalara geri döndü.

Bu maç, kulüpteki son maçı oldu. Martial, son beş maçta kadroda yer almadı ve şimdi yeni bir macera arayışına girdi.

Böylece Martial'ın kariyeri bir anda sönüp gitme tehlikesiyle karşı karşıya. 30 kez milli olan oyuncu, gençlik yıllarında AS Monaco'da bir sansasyondu ve Manchester United'da umut verici bir başlangıç yaptığında potansiyelini gerçekleştirecek gibi görünüyordu; kulüp, onun için prensliğe en az 60 milyon euro ödemişti.

Ancak forvetin gelişimi oldukça durdu. Sevilla'ya kiralanması başarısızlıkla sonuçlandı ve 2024'te Manchester United sözleşmesini feshetti. Martial o sırada sakatlıktaydı ve sözleşmesi sona ermek üzereydi.

Martial, birkaç ay sonra AEK ile sözleşme imzaladı, ancak kulüpte attığı dokuz gole rağmen kulüp onu çabucak elden çıkarmak istedi. Meksika'daki macerası da başarısız olarak nitelendirilebileceğinden, şimdi asıl soru, hangi kulübün bu eski çocuk dahiyi kadrosuna katmak için girişimde bulunacağıdır.