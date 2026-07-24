Anthony Joshua - Kristian Prenga maçı nasıl izlenir: Tarih, saatler, maç programı ve canlı yayın bağlantıları

Eski ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü Suudi Arabistan’daki Cidde Superdome’dan DAZN PPV üzerinden canlı yayınlanacak maçta Kristian Prenga ile ringe geri dönüyor.

Oleksandr Usyk'e karşı arka arkaya aldığı yenilgiler ve Daniel Dubois'ya karşı zorlu bir nakavt mağlubiyetinin ardından pek çok kişi, Joshua'nın büyük ses getiren maçlarının geride kaldığını düşünmüştü; ancak son zamanlarda Usyk ile antrenman yapan eski iki kez dünya ağır sıklet şampiyonu, Cidde'de büyük bir izlenim bırakmayı hedefliyor.

Joshua, Cumartesi günkü maça girerken en büyük favori olabilir, ancak rakibini hafife almaya gücünün yetmeyeceğini çok iyi biliyor. Andy Ruiz Jr.’a karşı yaşadığı şok edici ve acı verici yenilgi, İngiliz boksörün kafasından hala çıkmıyor ve son üç maçını ilk rauntta nakavtla kazanan Prenga’nın yumrukları kesinlikle çok etkili.

GOAL, Suudi Arabistan’da gerçekleşecek Joshua-Prenga ağır sıklet karşılaşması öncesinde ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri, maç kartının ayrıntılarını ve tüm canlı aksiyonu nasıl izleyebileceğinizi de dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Anthony Joshua - Kristian Prenga maçı ne zaman?

Tarih : 25 Temmuz Cumartesi

Yer : Jeddah Superdome, Cidde, Suudi Arabistan

Saat : DAZN PPV yayını BST ile 18:00 / ET ile 13:00 / PT ile 10:00'da başlıyor

Ana maçın ringe çıkışları (yaklaşık) : 23:00 BST / 18:00 ET / 15:00 PT

Anthony Joshua ile Kristian Prenga arasındaki maç, 40.000 kişilik çok amaçlı bir mekan olan Cidde Superdome'da düzenlenecek. Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri'nin batısında yer alan bu mekan, 2021'deki açılışından bu yana çok sayıda yerel ve uluslararası sergi, spor ve eğlence etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Anthony Joshua, Cidde Superdome’da düzenlenen tek önceki boks maçında da başrolü üstlenmişti. Ağustos 2022’de, “Rage on the Red Sea” adıyla duyurulan AJ’nin Oleksandr Usyk ile yaptığı rövanş maçı burada gerçekleşmişti. Usyk, bölünmüş karar sonucu kazandığı zaferin ardından WBA (Super), IBF, WBO ve IBO ağır sıklet unvanlarını korumuştu.

Daha yakın zamanda ise Cidde Superdome, 2023’teki WWE Night of Champions ve 2024’teki WWE King and Queen of the Ring gibi devasa güreş etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Cody Rhodes, Logan Paul, Brock Lesnar ve Liv Morgan gibi dünya çapındaki yıldızlar bu etkinliklerde yer aldı.

Anthony Joshua - Kristian Prenga maçını dünya çapında nasıl izleyebilir veya canlı yayınlayabilirsiniz?

Anthony Joshua - Kristian Prenga maçı ve Cidde'deki tüm maçlar DAZN PPV üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve bu dövüş gecesini izlemek için çeşitli seçenekler mevcut:

PPV'yi 19,99 £ / 59,99 $ karşılığında tek seferlik bir ödemeyle satın alabilir ve ayrıca DAZN'ın 8 günlük ücretsiz deneme sürümünden yararlanabilirsiniz. Bu deneme sürümü, bir sonraki hafta sonu gerçekleşecek olan Pierce O'Leary - Mark Chamberlain (İngiltere ve ABD) ve Lamont Roach Jr - William Zepeda (sadece ABD ve Kanada müşterileri için) maçlarını da içerir.

Ayrıca, Joshua - Prenga maçını izlemek için "DAZN Ultimate Tier" aboneliği satın alma seçeneğiniz de bulunmaktadır. DAZN'in Ultimate Tier paketi, normal 185 maç gecesi teklifine ek olarak yılda en az 12 PPV (Joshua - Prenga dahil) içerir.

Ultimate Tier'da yer alan diğer yaklaşan PPV'ler arasında Spence Jr. - Tszyu (25 Temmuz), Romero - Lopez (22 Ağustos) ve Moses - Hrgovic (29 Ağustos) maçları bulunmaktadır. Bu sayede, bu PPV'leri ekstra ücret ödeyerek tek tek satın almanıza gerek kalmaz.

ABD'deki müşteriler, Ultimate Tier paketine aylık 44,99 $ karşılığında hemen abone olabilirler. İngiltere'deki müşteriler ise aylık 24,99 karşılığında abone olabilirler.

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Anthony Joshua - Kristian Prenga Maç Kartı

Ağırlık Maç Ağır Sıklet Anthony Joshua - Kristian Prenga Süper orta sıklet (WBO dünya şampiyonluğu) Hamzah Sheeraz - Simon Zachenhuber Süper welter siklet (IBF dünya unvanı) Josh Kelly - Caoimhin Agyarko Süper tüy siklet Reito Tsutsumi - Alvino Herrera Süper orta sıklet Jacob Bank - Pawel August Süper welter siklet Nishant Dev - Cesar Diaz

Cidde'deki etkinliğin en önemli maçı Joshua ile Prenga arasındaki karşılaşma olsa da, ana maçtan önce iki heyecan verici dünya şampiyonluğu maçı da yer alıyor. İngiltere'nin WBO süper orta sıklet şampiyonu Hamzah Sheeraz ve IBF süper welter sıklet kemer sahibi Josh Kelly, sırasıyla Simon Zachenhuber ve Caoimhin Agyarko'ya karşı unvanlarını ilk kez savunacaklar.

Yenilgisiz Hamzah Sheeraz, Şubat 2025'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde çıktığı son maçta Carlos Adames ile bölünmüş karar sonucu berabere kalmıştı. O zamandan bu yana Slough doğumlu boksör, hem Edgar Berlanga'yı hem de Alem Begic'i nakavt etti; özellikle Begic'i yendiği bu son zaferle ilk kez dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Sheeraz son dönemde düzenli olarak dünyayı dolaşarak son birkaç yılda Suudi Arabistan, İngiltere, ABD ve Mısır’da maçlara çıkarken, Josh Kelly ise 2019’dan bu yana ilk kez Birleşik Krallık dışında ringe çıkacak. Bu yılın başında sevdiği Kuzey Doğu bölgesinde IBF hafif orta sıklet kemerini kazanan Kelly, şimdi İrlandalı Caoimhin Agyarko gibi zorlu ve yenilmez bir rakibe karşı statüsünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Anthony Joshua'nın profesyonel boks istatistikleri

Yaş : 36

Boy : 6′ 6″ / 198 cm

Uzanma mesafesi : 82″ / 208 cm

Toplam maç sayısı : 33

Kariyer rekoru : 29-4-0

KO/TKO ile kazanılan maçların yüzdesi : 89

Kristian Prenga profesyonel boks istatistikleri