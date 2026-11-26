Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'ya ait uzun soluklu bir rekoru geride bıraktığı tarihi gecenin ardından Barcelona'nın kendisi için ödediği yüksek bonservis bedelinin hakkını vermeyi sürdürüyor. İngiltere milli oyuncusu, Katalan ekibinin Azerbaycan'daki üstün performansına öncülük ederek geçen yaz transferi için neden bu kadar kararlı davranıldığını gösterdi.

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Gordon, Barcelona'nın Bakü'deki farklı galibiyetine öncülük etti

Gordon, çarşamba gecesi Bakü Olimpiyat Stadı'nda Barcelona'nın Sabah'ı Şampiyonlar Ligi'nde 4-1 mağlup ettiği maçta maçın oyuncusu seçilecek bir performans sergiledi. İngiliz kanat oyuncusu, Azerbaycan'da iki gol atarak Katalan ekibinin Avrupa'daki bir başka farklı galibiyetine öncülük etti.

Bu iki gol, mayıs ayında 69 milyon sterlin karşılığında transfer edilmesinin ardından İspanya'da geçirdiği etkileyici ilk sezonun devamı oldu. Başlangıçta şüpheyle karşılanan Gordon, tüm kulvarlarda beş gol ve beş asiste ulaşarak yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri olduğunu kısa sürede gösterdi.

Ronaldo ve Benzema'nın Şampiyonlar Ligi rekorlarını kırdı

Sabah karşısında iki gol bulan Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir takvim yılı içinde tek bir ülkede altı deplasman golü atan ilk oyuncu oldu. Böylece eski Real Madrid yıldızları Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın paylaştığı beş gollük rekoru geride bıraktı. Ronaldo bu sayıya 2013'te Türkiye'de, Benzema ise 2022'de İngiltere'de ulaşmıştı.

Gordon, bu iki golle bir İngiliz oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde tek bir ülkede attığı en fazla deplasman golü rekorunun da sahibi oldu. Azerbaycan'daki son golleri, geçen sezon Newcastle formasıyla Qarabag'a karşı aynı ülkede attığı dört gole eklendi.

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Hücumdan vazgeçmeyen anlayış, Bakü'deki başarıyı getirdi

Gordon'ın Bakü'deki bitiriciliği, Barcelona'nın Avrupa mücadelesine yön veren hücum anlayışını ortaya koydu. Oyuncu, maçın kontrolünü ele geçirdikten sonra bile hücum etmeyi bırakmadıklarını vurguladı. Son düdüğün ardından şunları söyledi: “3-0 öndeyken bile hücum etmeyi bırakmadık. Gol atmaya çalışmayı sürdürdük. Bu bizim tarzımız ve bence çok önemli.”

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Maçın oyuncusu ödülünü ve iki tarihi rekoru elde etmesine rağmen eski Newcastle forveti, hat-trick fırsatını kaçırdığı için sahadan biraz hayal kırıklığıyla ayrıldığını kabul etti. Şunları ekledi: “ Bakü benim için çok özel bir yer olmalı ... Bu gece bir hat-trick daha yapmalıydım ama sol ayağımla yakaladığım o fırsatı harcadım.”

Sırada Deportivo deplasmanı ve Manchester City maçı var

Barcelona şimdi dikkatini bu hafta sonu Deportivo deplasmanına çevirecek. Gordon, bu sezonki gol sayısını artırmayı hedefleyecek. Katalan ekibinin yakaladığı ivmeyi sürdürmesinde hücumdaki bu etkili performansını koruması önemli olacak.

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Barcelona, 8 Aralık'ta Manchester City'yi Camp Nou'da ağırlayarak Avrupa mücadelesine dönecek. Gordon'ın Avrupa sahnesindeki rekorlarla dolu formu göz önüne alındığında, bu karşılaşma yaz transferi için bir başka büyük sınav olacak.