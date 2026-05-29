Anthony Gordon, FC Barcelona'nın resmi oyuncusu oldu ve tanıtım töreninde hemen dikkat çekici bir hareket yaptı

Anthony Gordon, resmi olarak FC Barcelona'nın oyuncusu oldu. Forvet, Newcastle United'dan 80 milyon avronun üzerinde bir bedelle transfer edildi ve Hansi Flick'in yaz transfer döneminde yaptığı ilk transfer oldu.

Transfer uzun süredir gündemdeydi, ancak şimdi Katalan kulübü tarafından resmi olarak doğrulandı. Gordon, Barcelona ile beş yıllık sözleşme imzaladı.

Cuma akşamı hemen ardından oyuncu tanıtımı yapıldı. Bu sırada birçok gazeteci hayrete düştü: Gordon, bazı soruları akıcı bir İspanyolca ile yanıtlayabildi. "İster inanın ister inanmayın, ama İspanyolca öğrendim çünkü her zaman Barça'da oynayacağımı biliyordum" diye açıkladı.

Geçen sezon öncesinde Gordon, transferden henüz söz edilmezken İspanyolca öğrenmeye başladığını da belirtmişti. Her halükarda, Cuma günkü oyuncu tanıtımı etkileyiciydi.

"Bu mücadeleye hazırım. Bu kulübün tarihini ve bu formayı giymiş olan üst düzey oyuncuları biliyorum," diye ekliyor Gordon. "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en iyi takımının bir parçası olmak bir hayalin gerçekleşmesi."

Gordon, Barça'ya transferi konusunda hiçbir an şüphe duymamış olsa da, teknik direktör Hansi Flick ile çok olumlu bir görüşme yaptığını belirtti. “Ondan sonra daha da heyecanlandım. Flick bana harika bir teknik direktör gibi geldi. Umarım birlikte çok şey başarabiliriz.”

Ayrıca, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı Frenkie de Jong’dan da bahsediyor. Gordon, Hollanda milli takımında 64 kez forma giymiş olan bu oyuncuya övgüler yağdırıyor. “Barcelona’ya karşı oynadığımızda, yüksek pres uyguladık ve aslında her şeyi doğru yaptık, ancak Pedri ve Frenkie planlarımızı bozdu.”