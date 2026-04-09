Anthony Correia, Telstar'ın en parlayan yıldızını FC Utrecht'e transfer etmek istiyor

Genellikle oldukça güvenilir bir kulüp gözlemcisi olan Edjeuitnoord, X platformunda FC Utrecht'in Jochem Ritmeester van de Kamp ile ilgilendiğini bildirdi.

FC Utrecht, Anthony Correia'nın transferini hedefliyor. De Telegraaf'tan Jeroen Kapteijns'e göre, Telstar'ın teknik direktörünün Domstad'a transferi çoktan kesinleşmiş durumda.

Correia ise ESPN ile yaptığı röportajda kulübün ilgisini önemsizmiş gibi gösterdi. FC Utrecht temsilcileriyle sadece "kahve içtiğini" söyledi.

Şimdi ise Correia'nın, muhtemel yeni işverenin transferleri üzerinde bile etkisi olduğu ortaya çıktı. Telstar'ın başarılı teknik direktörü, Ritmeester van de Kamp'ı De Galgenwaard'a götürmeyi çok istiyor.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Velsen-Zuid'da kiralık olarak oynuyor ve yazın Almere City'ye geri dönecek.

Kulüp gözlemcisine göre, FC Utrecht Almere'ye talip olacak tek kulüp değil. SC Heerenveen ve Fortuna Sittard'ın da Telstar'ın yıldız oyuncusuyla ilgilendiği söyleniyor.



