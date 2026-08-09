Anthony Correia için kötü başlangıç: FC Utrecht, FC Groningen karşısında maça geç ısındı

Anthony Correia, FC Utrecht teknik direktörü olarak dönemine yenilgiyle başladı. Utrecht ekibi, deplasmanda FC Groningen’a 2-1 mağlup oldu ve Correia’nın resmî ilk maçı üç puanla taçlanmadı.

Willumsson, ilk on dakika içinde skoru açtı. Ángel Alarcón aracılığıyla top Utrecht savunmasının arkasına düştü, ardından forvet oyuncusu kaleci Michael Brouwer ile karşı karşıya pozisyonda soğukkanlılığını korudu ve 1-0’ı ağlara gönderdi.

Açılış bölümünde Yoann Cathline çok büyük bir fırsat yakaladı, ancak Etienne Vaessen’i geçemedi. 26. dakikada Utrecht ekibi bir kez daha önemli bir fırsat buldu. Bu kez Alarcón savunma arkasına sarktı, fakat o da kaleciyi mağlup etmeyi başaramadı.

Daha sonra oyunun kontrolünü Groningen aldı, Utrecht ise daha çok sahada biraz daha geriye çekilip hızlı çıkışlarla tehlike yaratmaya çalıştı. Ancak bu durum büyük fırsatlara pek yol açmadı. Yine de iki takım da fileleri havalandırdı, fakat Willumsson ve Dani de Wit’in golleri ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci yarının başında Groningen soyunma odasından diri çıktı. Thom van Bergen, Brouwer’in üzerinden aşırtma bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kuzeyin Gururu baskın oyununu sürdürdü, rakibine çok az fırsat verdi ve maçı kontrol etti.

Utrecht’in farkı bire indiren golünden önce üçüncü Groningen golü daha yakın görünüyordu. Buna rağmen Adrian Blake bitime on dakika kala heyecanı yeniden getirdi: 2-1. Davy van den Berg, Vaessen ile karşı karşıya pozisyonda sakin kaldı ve topu genişteki kanat oyuncusuna çıkardı; o da farkı bire indiren golü kolayca ağlara gönderdi. Sadece birkaç dakika sonra Alarcón beraberlik golüne yaklaşıyor gibiydi, ancak Groningen kalecisi zamanında araya girmeyi başardı.

Dick Lukkien’in takımı yedikleri golün ardından gözle görülür şekilde sarsıldı ve huzursuz bir görüntü verdi. Seksen dakikadan uzun süre her şey yolunda gidiyor gibi görünürken, Groningen taraftarları için son bölümde maç yine de heyecanlı hâle geldi. Ancak Correia ve öğrencileri bir gol daha bulamadı ve sezonu Kuzey’de yenilgiyle açtı.