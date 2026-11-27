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Anthony Correia (44), FC Utrecht'teki görevinden alınmasının ardından ilk kez medyanın karşısına çıktı. Sempatik teknik direktör, amatör takım RKVV Velsen'in sponsor gecesine konuk oldu.

Telstar'ın eski genel müdürü Pieter de Waard ile Beyaz Aslanlar'ın eski teknik direktörü Anthony Correia, etkinlikte içten bir sohbet gerçekleştirdi.

"FC Utrecht'te geçirdiğim aylar güzeldi ama ayrılık elbette inanılmaz acı veriyor." Correia, Utrecht'teki görevinden alınmasının ardından ilk kez konuştu.

Gecede bulunan yerel yayın kuruluşu IJmond360'ın aktardığına göre Correia, teknik direktörlüğe kısa sürede dönmeyi umduğunu da söyledi.

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"Yakında yeni bir görev üstlenmeyi umuyorum," diyen görevine yeni son verilen teknik direktörün Utrecht'teki yerini, en azından şimdilik, Mark Otten alacak.

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Jong FC Utrecht'in teknik direktörü olan Otten, birkaç yıl önce Correia ile birlikte KNVB'nin teknik direktörlük eğitimine katılmıştı. Şimdi ise onun yerini alıyor.

Correia'nın görevine son verilmesinde belirleyici olan, SC Cambuur'a karşı alınan acı verici iç saha yenilgisi (2-3) oldu. FC Utrecht, son haftanın ardından Eredivisie'de 15. sırada yer alıyor.

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FC Utrecht, Correia yönetimindeki ilk 13 lig maçında yedi kez yenildi. Son üç yenilgi, küme düşme adayı Telstar, zor günler geçiren NEC ve son olarak lige yeni yükselen Cambuur karşısında geldi.

Bunun üzerine kulüp yönetimi müdahale etmek zorunda hissetti. Otten görevi geçici olarak devralacak, ancak sportif direktör Jordy Zuidam, ileride kalıcı teknik direktör olma ihtimalini de baştan dışlamıyor.