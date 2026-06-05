Anthony Correia, FC Utrecht'e damgasını vuruyor ve takıma önemli bir güç katıyor

Voetbal International'ın haberine göre, Guus Offerhaus kariyerine FC Utrecht'te devam edecek. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Telstar'dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsündeydi.

Utrecht, Offerhaus ile gerçek bir geç açan yeteneği kadrosuna katıyor. İki yıl önce Telstar'da profesyonel futbolcu olarak ilk maçına çıktı.

Offerhaus, teknik direktörü Anthony Correia'nın izinden giderek yakında Galgenwaard Stadyumu'nda çok yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Offerhaus, Telstar formasıyla toplam 82 resmi maça çıktı. Bu maçlarda dört gol attı ve yedi asist yaptı.

Utrecht, Offerhaus için FC Groningen ve SC Heerenveen gibi rakiplerini geride bıraktı. Correia'nın varlığı nihayetinde belirleyici oldu.

Offerhaus, daha önce FC Porto'dan Ángel Alarcón'u kalıcı olarak transfer eden Utrecht'in yaz transfer döneminde yaptığı üçüncü takviye oldu. Alman yetenek Jamie Schuldes ise RB Leipzig'den bedelsiz olarak transfer edildi.

Utrecht ayrıca bedelsiz transfer olan Boy Kemper'i de kadrosuna katmayı umuyor. Bir süre önce Jordy Zuidam, Kaj Sierhuis hakkında bilgi almıştı.