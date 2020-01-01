Antayaspor - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 20. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak.

Geride kalan 19 haftada Antalyaspor 17, bir maçı eksik olan Konyaspor ise 18 puan topladı.

Ligin ilk yarısında Konya^da'de oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.

Ev sahibi ekipte elmacık kemiği kırılan Adis Jahovic dışında eksik bulunmuyor.

Konuk takımda da sakatlığı sebebiyle Ferhat Öztorun forma giyemeyecek.

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Antalyaspor: Boffin, Nazım, Veysel, Celutska, Kudryashov, Chico, Yekta, Sinan Gümüş, Fredy, Makairu, Podolski.

Konyaspor: Serkan, Sukubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Hadziahmetovic, Milosevic, Thuram.

Konyaspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 1M), rakibini en son Mayıs 2016'da mağlup edebildi (1-0).

Antalyaspor ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor, bu karşılaşmaların sadece ikisininden galip ayrılabildi (5B).

Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanan Antalyaspor (3B 8M), tek galibiyetini geçen hafta deplasmanında aldı (3-0).

Deplasmandaki son Süper Lig maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Konyaspor, bu sezon dış sahada ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor.

Süper Lig'in ilk 19 haftasında Antalyaspor'dan (18) daha az gol atan iki takımdan biri Konyaspor (16; Ankaragücü ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan takım olan Konyaspor (8), bu gollerin beşini deplasman maçlarında buldu.

Antalyaspor'un 'yi 3-0 yendiği maçta iki gole katkı sağlayan Paul Omo Mukairu (1 gol & 1 asist), aynı sayıda gol katkısını daha önceki 16 karşılaşmanın toplamında yapabilmişti.

Antalyaspor'un yeni transferi Sinan Gümüş, Konyaspor'a karşı forma giydiği son iki Süper Lig maçında üç gol kaydetti.

Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç deplasman golünün ikisinde Erdon Daci'nin doğrudan katkısı var (1 gol & 1 asist).