Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar'ın gözü milli formada

Fraport TAV Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, hedefinin A Milli Futbol Takımı'nda oynamak olduğunu belirtti.

Gökdeniz Bayrakdar, Türkiye Futbol Federasyonunun TamSaha dergisinin mart ayı sayısında yayımlanan röportajında, A Milli Futbol Takımı'nın bir futbolcunun ulaşabileceği zirve nokta olduğunu ifade etti.

Ay-yıldızlı formayı giymenin inanılmaz bir gurur olduğunu vurgulayan Gökdeniz, "Başta aileniz, size inananlar ve tüm Türkiye'nin gurur duyacağı bir noktaya geliyorsunuz. Evet, biliyorum yaşım küçük ama bu, o formayı giyemeyeceğim anlamına gelmez. Benim işim daha çok çalışmak. Hak ettiğimde ay-yıldızlı formanın bana verileceğini biliyor ve bunun için çalışıyorum. Umarım bir gün A Milli Takım formasını da giyerim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan teklif

Transfer döneminde kendisine Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş'tan da teklif geldiğini anlatan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, şöyle devam etti:

"Bana önce Antalyaspor'un ilgisi oldu. Transfer için ilk teması Antalyaspor'la sağladık. Ama sonra bir süre ses çıkmadı. Yine de takipte olduklarını biliyordum. Ardından Beşiktaş'ın da bir ilgisi ve teklifi oldu. Her konuda da anlaşma sağlandı. İş imzaya kalmıştı.

Antalyaspor bu sırada tekrar ciddi bir şekilde devreye girdi ve Kocaelispor'a teklifini iletti. Kocaelispor'un istediği parayı Beşiktaş taksitlerle, Antalyaspor peşin teklif etti. Bu teklife çok sevindim. Çünkü ben de zaten Antalyaspor'da oynamak istiyordum. Futbol gelişimim ve daha fazla forma şansı bulmam açısından Antalyaspor'da oynamamın en doğru adım olacağına inanıyordum."

Ersun Yanal bir marka

Ligde ilk forma giydiği Beşiktaş maçında gol atmasının kendisi için dönüm noktası olduğunun altını çizen Gökdeniz, teknik direktör Ersun Yanal için ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ersun Yanal Türkiye'nin sayılı isimlerinden biri. Benim gözümde bir marka. Kendisi ile çalışmaya başladığımdan bu yana oyunumun gelişmesinde çok faydası oldu. Hala oluyor ve olmaya devam edecek. Ersun Hoca'nın idman teknikleri çok farklı.

Bilimin her imkanını kullanmaya önem veriyor. Her antrenmanımız öncesi drone kalkıyor ve canlı antrenman performansımız belirleniyor. Teknolojinin nimetlerinden azami faydalanan bir anlayışı ve bu anlamda oluşturduğu ekibi var. Bu da bizim gelişimimize büyük katkı sağlıyor. Kendisinin Türk futboluna kazandırdığı isimleri göz önüne getirdiğimizde, ben ve benim gibi genç arkadaşlarım, neden biz de onlardan biri olmayalım diyoruz. Çünkü Ersun Hoca'nın elinde çok daha gelişim göstereceğimizin farkındayız. Hocamız bize bu inanç ve öz güveni veriyor. Biz de onu mahcup etmemeye çalışıyoruz."

Fraport TAV Antalyaspor'un bu sene en büyük hedefini Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak koyduğunu ve kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek istediklerini kaydeden genç futbolcu, ileride Avrupa'da forma giymek istediğini de aktararak sözlerini tamamladı.