Beşiktaş geriden gelip Antalyaspor’u mağlup ederken Batshuayi de kendisi adına bir ilke imza attı.

Süper Lig’in beşinci haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sakatlıklar ve sıkışık fikstür nedeniyle oldukça rotasyonlu bir kadroyla sahadaydı.

İlk yarıda etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve Necip Uysal ile Mehmet Topal’ı sakatlığa kurban veren siyah-beyazlılar; ikinci yarıda ise değişikliklerin de etkisiyle inanılmaz bir geri dönüşe imza attı ve tüm olumsuzluklara rağmen üç puanı almayı başardı.

Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden Michy Batshuayi, iki yılın ardından bir ilki gerçekleştirdi.

Batshuayi’den iki sene sonra bir ilk

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor ağlarına iki gol bırakan Belçikalı golcü, Antalyaspor’u da boş geçmeyerek üst üste iki lig maçında rakip fileleri havalandırmış oldu.

Opta verilerine göre Michy Batshuayi, bunu en son Mayıs 2019 tarihinde, Crystal Palace formasıyla başarmıştı.

Bu golle birlikte golcü oyuncu, Süper Lig’deki dördüncü maçında dördüncü golünü kaydetmiş oldu.

2 - Michy Batshuayi, Mayıs 2019'dan (Crystal Palace formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki lig maçında gol attı (vs Antalyaspor & Yeni Malatyaspor). Fırsatçı. pic.twitter.com/b8UtS68xxz — OptaCan (@OptaCan) September 18, 2021

Beşiktaş’ı neler bekliyor?

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü Süper Lig’de Montella yönetimindeki Adana Demirspor’u ağırlayacak. Ardından Sergen Yalçın’ın öğrencileri, 24 Eylül’de Altay’a konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçını ise 28 Eylül tarihinde Ajax deplasmanında oynayacak.

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