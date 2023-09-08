Antalyaspor’u büyük bir üzüntüye boğan kazada yaralanan Naldo’nun oğlu Davi’nin yaşam mücadelesi devam ediyor.

Antalya'da iki otomobil ile motosikletin karıştığı kazada Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın ağır yaralanan oğlu Davi Pereria’nın (4), 48 saat yoğun bakımda uyutulacağı öğrenildi.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana gelen kazada 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile çarpmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yöne giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarparken, sürücü koltuğunda sıkışan Tilatti ile araçtan fırlayan eşi Alexandra Nardy ve futbolcu Naldo'nun oğlu Davi Pereira ile diğer otomobilin sürücüsü ve motosikletli Eslik yaralanmıştı.

Kalbi iki kez durdu

Kaza yerine gelen ambulanstaki ekip Alexandra Nardy ve motosikletli Eslik'e müdahale ederken, Davi’nin kalbinin ambulansta iki kez durduğu ve hayata geri döndürüldüğü belirtildi.

Kazayı öğrenen futbolcu Naldo ile Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcular, yaralıların götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne akın ederken, ameliyat geçiren Davi'nin durumunun kritik olduğu, 48 saat yoğun bakımda uyutulacağı belirtildi.

Aynı hastanede bulunan Walter Tilatti'nin göğsünde kırık olduğu ve durumunun iyiye gittiği, özel bir hastanede tedaviye alınan Alexandra Nardy'nin yoğun bakımdaki tedavisinin ise devam ettiği bildirildi.