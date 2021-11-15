Antalyasporlu Fedor Kudryashov, Hırvatistan'ı Dünya Kupası'na yolladı

Rusya, Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan ile çok kritik bir müsabaka oynadı ve Hırvatistan karşısında, Ruslara beraberlik bile yetiyordu. Ancak Rusya, Fedor Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle Hırvatistan'a 1-0 kaybederek 2022 Dünya Kupası biletini Hırvatlara verdi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan, kritik maçta Rusya'yı evinde ağırladı.

Liderlik için mücadele eden iki takımdan Rusya 22 puanla H Grubu'nun zirvesinde bulunurken Hırvatistan ise 20 puanla grubun ikinci sırasındaydı. Rusların, deplasmanda alacakları beraberlik bile onları Katarda'ki 2022 Dünya Kupası'na götürecekti.

Ne yaşandı?

Maça son derece istekli başlayan Hırvatistan, geliştirdiği ataklarla Rusya kalesinde uzun süre etkili oynadı fakat mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Rus savunması, Hırvat oyunculara karşı uzun süre dayandı ancak müsabakanın 81. dakikasında Antalyasporlu futbolcu Fedor Kudryashov'un kendi kalesine attığı golle Hırvatistan 1-0 öne geçti ve mücade bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardındından Hırvatistan Milli Takımı, gruptaki puanını 23'e çıkarırken grup lideri olarak Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Rusya Milli Takımı ise son dakikalarda yediği gol sebebiyle grup liderliğini Hırvatistan'a kaybederek 22 puanla grup ikinci oldu. Ruslar, grup ikinci olarak play-off maçları oynayacak ve Dünya Kupası'na katılmaya çalışacaklar.

Slovenya'nın ilk golü Zajc'tan geldi

Öte yandan, gruptaki diğer maç iki iddiasız takımın mücadelesine sahne oldu. Slovenya, evinde Güney Kıbrıs'ı konuk etti. Müsabakayı 2-1 kazanan Slovenya'da, takımının ilk golü Fenerbahçeli Miha Zajc'tan geldi.

Slovenya'nın diğer golünü, Adam Gnezda Cerin atarken Güney Kıbrıs'ın tek golünü ise Andronikos Kakoulis kaydetti. Maçın ardından puanını 14 yapan Slovenya, grubu 4. sırada bitirirken Güney Kıbrıs ise 5 puanla grubun son sırasında yer aldı.

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