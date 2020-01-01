Süper Lig

Antalyaspor'la anlaşan Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti

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Antalyaspor, prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli stoper Ersan Gülüm’ü sağlık kontrolünden geçirdi.

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Antalyaspor, savunma hattını Ersan Gülüm ile güçlendirdi.

Antalyaspor ile 1.5 yıllığına el sıkışan 32 yaşındaki defans oyuncusu, bu kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

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Son olarak Avustralya ekibi Western United’ın formasını giyen Ersan Gülüm, Türkiye’de daha önce Beşiktaş, Adanaspor, Manisaspor ve Elazığspor’da forma giymişti.

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Kulüp kariyeri boyunca 264 maça çıkıp 9 kez ağları havalandıran Ersan Gülüm, 7 kez de A Milli Takım forması giydi.

Ersan Gülüm, Fedor Kudryashov, Adis Jahovic ve Lukas Podolski’nin ardından Antalyaspor’un devre arasındaki dördüncü transferi oldu.

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