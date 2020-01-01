Antalyaspor'la anlaşan Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti

Antalyaspor, prensip anlaşmasına vardığı tecrübeli stoper Ersan Gülüm’ü sağlık kontrolünden geçirdi.

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden , savunma hattını Ersan Gülüm ile güçlendirdi.

Antalyaspor ile 1.5 yıllığına el sıkışan 32 yaşındaki defans oyuncusu, bu kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

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Son olarak ekibi Western United’ın formasını giyen Ersan Gülüm, ’de daha önce Beşiktaş, , Manisaspor ve ’da forma giymişti.

Kulüp kariyeri boyunca 264 maça çıkıp 9 kez ağları havalandıran Ersan Gülüm, 7 kez de A Milli Takım forması giydi.

Ersan Gülüm, Fedor Kudryashov, Adis Jahovic ve Lukas Podolski’nin ardından Antalyaspor’un devre arasındaki dördüncü transferi oldu.