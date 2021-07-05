Antalyaspor'dan ayrılan Podolski'ye Brezilya'nın Fortazela kulübü teklif yaptı

Antalyaspor ile olan sözleşmesi sona eren Podolski’ye Brezilya ekibi Fortaleza talip oldu.

Geçen sezon Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen Podolski’nin kulübüyle arasındaki sözleşme 1 Temmuz’da bitmişti.

O POVO gazetesinin haberine göre; Fortaleza serbest oyuncu konumundaki Lukas Podolski’ye bir kontrat önerdi. 36 yaşındaki oyuncuyla video konferans yoluyla görüşme gerçekleştiren kulüp, Podolski’yi 1.5 yılığına renklerine bağlamak istiyor.

Üç ülkeden daha teklif var

Daha önce basında yer alan haberlerde Podolski’ye Meksika ekibi Queretaro’nun yanı sıra Türkiye’den ve Katar’dan bazı kulüplerin teklif yaptığı bilgisi yer almıştı.

Polonya kökenli olan Podolski’nin anavatanında desteklediği takım olan Gornik Zabrze ile görüştüğü de biliniyor. Her yıl Polonya’da yaşayan akrabalarını ziyaret eden Podolski, Gornik Zabrze sevgisini sık sık dile getiriyor.

Öte yandan Podolski saha dışında da oldukça aktif. Kısa süre önce, Almanya’da yayın yapan RTL kanalıyla anlaşan Podolski, Das Supertalent (Süper Yetenek) yarışmasında jüri üyeliği yapacak.

Podolski'nin kariyeri

2020/21 sezonunda Antalyaspor adına 36 maça çıkan Podolski 5 gol ve 2 asistle oynadı. 2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Podolski, İstanbul’dan ayrıldıktan sonra Japonya’nın Vissel Kobe takımına transfer olmuştu.

Almanya milli takımı ile 2014’te Dünya Kupası’nı kaldıran tecrübeli oyuncu, profesyonel kariyerine Köln’de başladı.

2004/05 sezonunda Bundesliga 2'de 30 maçta 24 gol atan Podolski, Köln'ü adeta tek başına üst lige taşımıştı. Bundesliga'daki ilk sezonunu da 12 gol, 7 asistle tamamlayan golcü oyuncu Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.

Üç yıl süren Bayern macerasının ardından Köln’e dönen Podolski, 11/12 sezonunda Bundesliga’yı 18 golle tamamladı ve sezon sonunda Arsenal’a transfer oldu. 2015’te yarım sezonluğuna Inter’e kiralanan ‘Poldi’, o yaz Galatasaray’a imza attı.

Sarı kırmızılı forma ile Süper Lig’deki ilk sezonunda 30 maça çıkan Alman forvet, 13 gol ve 9 asist ile yıldızlaşmıştı.

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