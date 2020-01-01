Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi

Kırmızı-beyazlı kulübün yönetimi ile 44 yaşındaki teknik adam, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV 'da, teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." dendi.

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Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

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Geçen sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, Tuna yönetiminde en son Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 6. haftasında 24 Ekim'de Medipol 'e dış sahada 5-1 kaybetti.

Ligde bu sezon ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayıp topladığı 8 puanla 7. sırada bulunan Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 7. haftasında, 2 Kasım Pazartesi günü 'yi konuk edecek.