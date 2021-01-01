Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'de 25. haftanın son maçında Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'in 25. haftası Antalyaspor - Yeni Malatyaspor mücadelesiyle kapanacak.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ersun Yanal yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor, 2021'de henüz resmi maç kaybetmedi. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son sekiz maçta yenilgi yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar oynadığı 23 maçta 31 puan topladı.

Yeni Malatyaspor ise dört haftadır galip gelemiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri bu dört maçın üçünü golsüz tamamladı. Yeni Malatyaspor, sezon başından bu yana 29 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in golüyle 1-0 kazanmıştı.

Maç Yeni Malatyaspor - Antalyaspor Tarih 15 Şubat Pazartesi Saat 19:00

TV yayını beIN Sports 1 İnternet yayını beIN Connect

Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Sidney Sam, Podolski

Sakat: Ufuk

Cezalı: Gökdeniz

Şüpheli: Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole

Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Acquah, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut, Tetteh

Sakat: Ertaç

Cezalı: -

Şüpheli: Olcay, Eray