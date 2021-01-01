Antalyaspor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig'in 25. haftası Antalyaspor - Yeni Malatyaspor mücadelesiyle kapanacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ersun Yanal yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor, 2021'de henüz resmi maç kaybetmedi. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Akdeniz ekibi, ligde oynadığı son sekiz maçta yenilgi yaşamadı. Kırmızı-beyazlılar oynadığı 23 maçta 31 puan topladı.
Yeni Malatyaspor ise dört haftadır galip gelemiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri bu dört maçın üçünü golsüz tamamladı. Yeni Malatyaspor, sezon başından bu yana 29 puan topladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'in golüyle 1-0 kazanmıştı.
|Maç
|Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
|Tarih
|15 Şubat Pazartesi
|Saat
|19:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Naldo, Kudryashov, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Sidney Sam, Podolski
Sakat: Ufuk
Cezalı: Gökdeniz
Şüpheli: Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole
Yeni Malatyaspor'un muhtemel 11'i: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hadebe, Acquah, Ahmet, Kubilay, Adem, Umut, Tetteh
Sakat: Ertaç
Cezalı: -
Şüpheli: Olcay, Eray