Yanal'ın amacı iyi futbol

Kayserispor'u 2-0'la geçen Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal güzel oyunlarını sürdürmeyi hedefliyor.

teknik direktörü Ersun Yanal , Süper Lig'in 13. haftasında 'u 2-0 yendikleri maçta iyi futbolla üç puana ulaştıklarını söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun büyük bölümünde futbolcuların performansından memnun olduğunu belirtti. Ligde bundan sonra da pozitif oyun için çaba sarf edeceklerini vurgulayan Yanal, "İstediği oyunu oynayıp sonuca giden bir takım. Ne çalıştıysak oyuncularımın bugün sahadaki isteğini çok beğendim. İyi bir futbol. Bu futbolu tekrarlamak amacımız." dedi. Yanal, ikinci yarı Kayserisporlu futbolcuların coştuğu, heyecanlandığı ve yükseldiği dakikalarda oyunun kontrolünün rakibe geçmesinin eleştirebileceği tek nokta olarak nitelendirdi.



Tecrübeli teknik adam, üç puan kazanan futbolcularını mücadelelerinden dolayı kutladı.