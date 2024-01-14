Antalyaspor'un İsrailli futbolcusundan skandal gol sevinci!

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından skandal bir gol sevinci yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Akdeniz ekibinin golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in gol sevinci büyük bir tepki topladı.

Müsabakanın 68. dakikasında Antalyaspor'un golünü kaydeden Jehezkel, gol sevincinde kolunda bulunan bandajdaki yazıları kameralara gösterdi.

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Ne yaptı?

Sagiv Jehezkel'in İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalara değinerek bandajına saldırıların başlangıç tarihi olan 7 Ekim, 100. gün ve İsrail bayrağını simgeleyen işaretleri yazması tepki çekti.

Antalyaspor'dan açıklama:

Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68’inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel’in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir

'Milli değerler her şeyden üstündür'

Yaşanan olayların ardından telefonla ulaşılan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Fotoğrafı gördüm. Milli değerlerimiz her şeyin üstündedir. Futbolcu bize ne kadar kazandırırsa kazandırsın. Savunmasını alacağız ve büyük olasılıkla kadro dışı bırakacağız. Savunmasının ardından sözleşmesini de feshederek takımla yollarını ayırıcağız. Bizim milli değerlerimiz her şeyden daha önemlidir" diye konuştu.