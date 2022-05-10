Antalyaspor'da Haji Wright, Nuri Şahin göreve geldikten sonra patlama yaptı: Son 8 maçta 9 gol

Nuri Şahin göreve geldikten sonra yaptığı çıkışla dikkat çeken Antalyaspor'a son haftaların en göze batan oyuncusu hiç şüphesiz son alt haftayı da boş geçmeyen ve bu süreçte yedi gol atan ABD'li santrfor Haji Wright oldu.

Danimarka ekibi SonderjyskE'den kiralanan 24 yaşındaki oyuncu 13 golle gol krallığı yarışında da iddialı bir konuma geldi.

2015-2016 sezonunda henüz çok genç yaşta Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'ün altyapısına transfer olan Wright, Alman ekibinde A takıma 2018-2019 sezonunda çıkmış ancak yedi maçta bir gol atınca kadroda düşünülmemişti.

Golleri seriye bağladı

Bir sezon Eredivisie'de forma giyen ancak 22 maçta oynadığı bu dönemde gol atamayan Wright ilk dikkat çeken çıkışını ise geçen sezon yapmmıştı.

Danimarka'da sezonu 13 golle tamamlayan genç golcü bu sezon başında ise kiralık olarak Antalyaspor kadorsuna katılmıştı. Sezonun ilk yarısında bekleneni veremeyen ancak son haftalardaki yükselişte başrolü oynayan 1.88 boyundaki oyuncu Altay, Hatayspor, Alanyaspor, Kayserispor, Trabzonspor ve Konyaspor'a karşı üst üste goller buldu.

Antalyaspor'da yılda 450 bin euro kazanan Wright'ın satın alma opsiyonunun 1.5 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Antalyaspor'un önümüzdeki günlerde Wright için ödemesi gereken miktarı SonderjyskE takımına yatırıp, oyuncunun bonservisini alması bekleniyor.

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