Antalyaspor'un eski yıldızı Samir Nasri, Cristiano Ronaldo'yu Marsilya'ya önerdi

United'ın yıldız forveti, Liverpool'u 2-1 yendikleri maçta sadece dört dakika oynadı.

Samir Nasri, transfer döneminin bitiminden önce Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1'e transfer olmasını önerdi. Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrılacağına dair haberler bir süredir basında yer alıyordu.

Samir Nasri şaka yollu bir şekilde Ronaldo'nun Old Trafford'daki sözleşmesini feshetmesini ve Ligue 1'de Şilili Alexis Sanchez ile birlikte yeni bir mücadeleye girmesini önerdi.

Ne söylendi?

Samir Nasri, Canal+ Sport'a şunları söyledi:

“Onun için bir çözümüm var. Kontratını feshetsin. Marsilya'da kendini gösterir. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için buraya gelebilir. Cristiano Ronaldo-Alexis Sanchez hücumu oldukça iyi görünüyor."

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United'ın yıldız forveti, Liverpool'u 2-1 yendikleri maçta sadece dört dakika oynadı.

Ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun United'dan ayrılmak istediği büyük spekülasyonlar arasında Ronaldo'yu başlangıç kadrosunun dışında bıraktı.

Manchester United, Liverpool'u yenerek sezonun ilk galibiyetini alsa da Cristiano Ronaldo konusu bir süre daha gündemde yer alacak gibi görünüyor.