Süper Lig

Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

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Trabzonspor 01032021.
Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle beraber çıkışa geçen Trabzonspor, bay geçtiği haftanın ardından Antalyaspor'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.

Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıktığı dokuzSüper Lig maçında sadece Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, topladığı 26 puanla haftaya sekizinci sırada giriyor.

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    Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Ersun Yanal'ın çalıştırdğı Antalyaspor ise 18 maçta 24 puan topladı.

    Trabzonspor, Antalyaspor'a karşı oynadığı son yedi maçta yenilgi yaşamadı.

    Maç Antalyaspor - Trabzonspor
    Tarih 16 Ocak Cumartesi
    Saat 19:00

    TV & İnternet Yayını

    TV yayını beIN Sports 1
    İnternet yayını beIN Connect

    Muhtemel 11'ler

    Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Gökdeniz, Orgill

    Sakat: Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Veyse Sarı, Ali Eren İyican

    Cezalı:  -

    Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdülkadir Parmak, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

    Sakat: Anders Trondsen, Berat Özdemir

    Cezalı: -

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