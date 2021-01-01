Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle beraber çıkışa geçen Trabzonspor, bay geçtiği haftanın ardından Antalyaspor'a konuk oluyor.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen , Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda ile mücadele edecek.

Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.

Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıktığı dokuzSüper Lig maçında sadece 'a yenilen Trabzonspor, topladığı 26 puanla haftaya sekizinci sırada giriyor.

Daha fazla takım

Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Ersun Yanal'ın çalıştırdğı Antalyaspor ise 18 maçta 24 puan topladı.

Trabzonspor, Antalyaspor'a karşı oynadığı son yedi maçta yenilgi yaşamadı.

Maç Antalyaspor - Trabzonspor Tarih 16 Ocak Cumartesi Saat 19:00

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Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Gökdeniz, Orgill

Sakat: Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Veyse Sarı, Ali Eren İyican

Cezalı: -

Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdülkadir Parmak, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

Sakat: Anders Trondsen, Berat Özdemir

Cezalı: -