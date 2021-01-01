Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek.
Antalya Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.
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- Antalyaspor - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından çıktığı dokuzSüper Lig maçında sadece Galatasaray'a yenilen Trabzonspor, topladığı 26 puanla haftaya sekizinci sırada giriyor.
Daha önce Trabzonspor'da da görev yapan Ersun Yanal'ın çalıştırdğı Antalyaspor ise 18 maçta 24 puan topladı.
Trabzonspor, Antalyaspor'a karşı oynadığı son yedi maçta yenilgi yaşamadı.
|Maç
|Antalyaspor - Trabzonspor
|Tarih
|16 Ocak Cumartesi
|Saat
|19:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Naldo, Eren, Nuri, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Gökdeniz, Orgill
Sakat: Bahadır Öztürk, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Jean-Armel Drole, Serdar Gürler, Veyse Sarı, Ali Eren İyican
Cezalı: -
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hosseini, Marlon, Abdülkadir Parmak, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban
Sakat: Anders Trondsen, Berat Özdemir
Cezalı: -