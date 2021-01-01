Antalyaspor - Trabzonspor maçının hakem değişti | Erkan Özdamar yerine Ali Palabıyık

Süper Lig'de sürpriz bir hakem değişikliği yaşandı. Antalyaspor - Trabzonspor maçının hakemi karşılaşma günü değişti.

Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak - maçının hakemi sabah saatlerinde değişti.

MHK, karşılaşma için önce Erkan Özdamar'ı atamıştı. Fakat TFF maç bilgilerinde yapılan değişiklikle Özdamar görevden alındı, yerine ise Ali Palabıyık atandı.

TFF değişikliğin nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yayınlamadı.

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Erkan Özdamar, MHK'nin Perşembe günkü atamasının ardından - maçında VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

Mücadelenin son dakikalarında yaşanan Mert Hakan Yandaş - Aytaç Kara tartışmasında, hakem Ümit Öztürk Mert Hakan'a kırmızı kart çıkarmıştı. VAR hakemi Özdamar'ın Aytaç Kara'nın hareketi nedeniyle Öztürk'ü VAR'a çağırmaması kamuoyunda 'hata' olarak yorumlanmıştı. Fenerbahçe de maç sonrasında konuyla ilgili bir açıklama yayınlamıştı.

Resmi bir açıklama olmaması nedeniyle değişikliğin bu karar nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.