Antalyaspor, Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı

Bülent Korkmaz ile yolları ayıran Antalyaspor, göreve Stjepan Tomas'ı getirmek üzere...

Süper Lig ekiplerinden , Bülent Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için 'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas ile prensip anlaşmasına vardı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada, Tomas ile üç yıllığına prensipte anlaştıklarını belirtti.

Süğlün, Hırvat teknik direktörün kulübüyle yapacağı görüşmeden sonra Antalyaspor'a imza atabileceğini belirterek, "Tomas ile üç yıllığına prensipte anlaştık ama daha sözleşme imzalamadık. Başakşehir ile görüşmelerini bitirmesini bekliyoruz. Yarın inşallah görevinin başında olur" ifadelerini kullandı.