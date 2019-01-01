Antalyaspor ile Bülent Korkmaz yollarını ayırdı

Deneyimli teknik adam, Instagram hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan ligdeki mağlubiyet serisinin 4 maça çıkmasına engel olamadı.

Alınan kötü sonuçların ardından 15. sıraya kadar gerileyen kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Başta Antalyaspor camiasına gelmemize vesile olan kıymetli insanlara ve sonrasında göreve geldiği ilk günden bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda duran başkanımız Sn.Ali Şafak Öztürk'e ve bütün yönetim kuruluna, taraftarımıza, futbolcularımıza ve tüm personel ekibimize sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.Bizden taraf bir hakkımız varsa helal olsun sizlerde hakkınızı helal edin...Herşey için çok teşekkürler"

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Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

Bülent Korkmaz, Antalyaspor'un başına 2018-2019 sezonunun başında gelmişti.

Görevde kaldığı sürede takımının başında 52 maça çıkan Korkmaz, bu karşılaşmalarda 18 galibiyet elde etti.

12 beraberlik alan ve sahadan 22 kez mağlup ayrılan 50 yaşındaki antrenör, Antalyaspor ile 1.27 puan ortalaması tutturdu.