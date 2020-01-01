Antalyaspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçlarından birinde Antalyaspor ve Hatayspor arasında Akdeniz Derbisi oynanacak.
Antalya Stadyumu'nda 19:00'da başlayacak mücadelede Ramazan Keleş düdük çalacak.
Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde yakaladığı pozitif havayı sürdürmek istiyor.
Trabzonspor'u ağırladığı maçtan eli boş dönen Hatayspor ise üst sıralara bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.
|Maç
|Antalyaspor - Hatayspor
|Tarih
|28 Aralık Pazartesi
|Saat
|19:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 2
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor'da Amilton ve Veysel sarı kart cezaları nedeniyle bu maçta görev yapamayacaklar. Ayrıca sakatlıkları süren Jahovic, Drole, Serdar Gürler, Ufuk Akyol ve Bahadır da bu maçta forma giyemeyecek.
Hatayspor'da ise tek eksik kırmızı kart cezası süren Gökhan Karadeniz.
Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski
Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf
OPTA istatistikleri
- Hatayspor, Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 54'üncü takım olacak. Kırmızı-beyazlı ekibin şu an ligde yer alan ekipler arasında mağlup edemediği sadece iki rakibi var (BB Erzurumspor & Gaziantep FK).
- Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Antalyaspor, daha uzun bir iç saha galibiyet serisini en son 2016/17 sezonunda yakalamıştı (6 maç).
- Son Süper Lig maçında Trabzonspor'a yenilen Hatayspor, bu sezon üst üste iki maç kaybetmedi.
- Ersun Yanal göreve geldikten sonra üst üste iki Süper Lig maçından aynı sonuçla ayrılmayan Antalyaspor, son karşılaşmada Rizespor'a mağlup oldu.
- Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında en az gol atan takım olan Hatayspor (2), bu iki golü kaydettiği karşılaşmaları da 1-0 kazandı.
- Antalyaspor bu sezon ilk golü yediği sekiz Süper Lig maçından galibiyet çıkaramazken (3B 5M); Hatayspor açılışı yaptığı bütün karşılaşmaları kazandı (6G).
- Bu sezon Süper Lig'de aleyhine penaltı çalınmayan tek takım Hatayspor.
- Hatayspor, Adis Jahovic'in Süper Lig kariyerinde karşılaşacağı 24'üncü takım olacak. Makedon oyuncu şu ana kadar rakip olduğu 23 takımın 20'sine gol atmayı başardı (Göztepe, BB Erzurumspor ve Akhisarspor hariç).
- Hatayspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mame Biram Diouf (4 gol & 4 asist), takımının dış sahada attığı iki golün de sahibiydi.
- Ersun Yanal, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara karşı ev sahibi olarak çıktığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmedi (9G 5B) ve bu karşılaşmalarda 34 kez gol sevinci yaşadı.