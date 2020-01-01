Antalyaspor - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri

Ersun Yanal yönetiminde çıkışa geçen Antalyaspor, deplasmanlarda zorlanan Hatayspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçlarından birinde ve arasında Akdeniz Derbisi oynanacak.

Antalya Stadyumu'nda 19:00'da başlayacak mücadelede Ramazan Keleş düdük çalacak.

Geçtiğimiz haftayı puansız kapatan Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde yakaladığı pozitif havayı sürdürmek istiyor.

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'u ağırladığı maçtan eli boş dönen Hatayspor ise üst sıralara bir adım daha yaklaşmanın hesabını yapıyor.

Maç Antalyaspor - Hatayspor Tarih 28 Aralık Pazartesi Saat 19:00

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Muhtemel 11'ler

Antalyaspor'da Amilton ve Veysel sarı kart cezaları nedeniyle bu maçta görev yapamayacaklar. Ayrıca sakatlıkları süren Jahovic, Drole, Serdar Gürler, Ufuk Akyol ve Bahadır da bu maçta forma giyemeyecek.

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Hatayspor'da ise tek eksik kırmızı kart cezası süren Gökhan Karadeniz.

Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski



Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf

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