Antalyaspor - Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması planlanan Antalyaspor - Hatayspor maçı, yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak halen devam eden sağanak nedeniyle - mücadelesi öncesi Antalya Stadı'nın zemininde yoğun su birikintileri oluştu.

Her iki takım oyuncuları, yoğun yağış, zeminin elverişsizliği ve olumsuz hava şartları yüzünden maç öncesi ısınmak için sahaya çıkamadı.

Maçı yönetecek hakem Ramazan Keleş, yardımcılarıyla birlikte mücadelenin başlama saatinden beş dakika önce sahayı son kez kontrol edip, top sektirmeye çalıştı ve stat zemininin karşılaşmanın yapılmasına elverişli olmadığına karar verdi.

Ertelenen Antalyaspor - Hatayspor karşılaşmasının, Futbol Federasyonu talimatlarına göre yarın aynı saatte oynanması bekleniyor.