Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan , yarınki maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz 'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Daha fazla takım

ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.

Maç Antalyaspor - Galatasaray Tarih 24 Temmuz Cuma Saat 21:00

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Muhtemel 11'ler

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı Yekta Kurtuluş görev yapamayacak.

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Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Fredy, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı, Amilton, Jahovic

Maç Öncesi OPTA İstatistikleri