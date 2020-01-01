Antalyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.
Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, yarınki maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.
Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.
|Maç
|Antalyaspor - Galatasaray
|Tarih
|24 Temmuz Cuma
|Saat
|21:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
Antalyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Bahadır Öztürk'le kart cezalısı Yekta Kurtuluş görev yapamayacak.
Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Akbaba, Adem Büyük.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Veysel Sarı, Kudryashov, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Fredy, Doğukan Sinik, Bünyamin Balcı, Amilton, Jahovic
Maç Öncesi OPTA İstatistikleri
- Galatasaray ile oynadığı son 15 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Antalyaspor (6B 8M), tek galibiyetini Nisan 2016'da evinde aldı (4-2).
- Antalyaspor'u Süper Lig'de dört maçtır mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı daha uzun bir seriyi en son Ekim 1999-Eylül 2001 arasında yaşamıştı (5G).
- Antalyaspor, Galatasaray'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında gol atamadı. Galatasaray'ın Ocak 2018'den bu yana en az iki kez karşılaştığı takımlar arasında gol yemediği tek ekip Antalyaspor (11'i isabetli toplam 39 şut).
- Tamer Tuna göreve geldikten sonra oynadığı 16 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybeden Antalyaspor (8G 6B), bu iki yenilgiyi de iç sahada aldı (vs Göztepe & Başakşehir).
- Deplasmanda beş maçtır kazanamayan (2B 3M) ve Ekim 2015-Nisan 2016 arasındaki 12 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşayan Galatasaray, son galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı (3-1).
- Süper Lig sezonlarının son haftalarında oynadığı son yedi maçın altısını kaybeden Antalyaspor, tek galibiyetini 2016/17'de aldı (4-1 vs Gaziantepspor).
- Süper Lig'in 34. haftalarında oynadığı son dokuz maçın sadece birini kaybeden Galatasaray (7G 1B), bu yenilgiyi geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra çıktığı Sivasspor deplasmanında aldı (3-4).
- Adis Jahovic, Antalyaspor formasıyla çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde birer gol kaydetti.
- Galatasaray sol beki Marcelo Saracchi, Süper Lig'de çıktığı son beş maçta üç gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
- Tamer Tuna ile Fatih Terim'in Süper Lig'de teknik direktör olarak karşılaştığı iki maçı da Terim kazandı.