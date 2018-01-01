Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tarihe geçen an! Fehmi Koç, Süper Lig'in en genç futbolcusu

Fenerbahçe karşısında oyuna giren Antalyaspor'un 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç, Süper Lig tarihine geçti.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikaları tarihi bir ana sahne oldu.

Akdeniz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç, 90+2'de Souleymane Doukara'nın yerine oyuna dahil olarak Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.

Genç futbolcu, bu sezon Antalyaspor'un Türkiye Kupası macerasında 3 karşılaşmada toplamda 95 dakika forma şansı buldu.