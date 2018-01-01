Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tarihe geçen an! Fehmi Koç, Süper Lig'in en genç futbolcusu
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antalyaspor.com
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikaları tarihi bir ana sahne oldu.
Akdeniz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç, 90+2'de Souleymane Doukara'nın yerine oyuna dahil olarak Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.
15 yıl 3 ay 26 gün - Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu. Fidan.— OptaCan (@OptaCan) 24 Aralık 2018
Genç futbolcu, bu sezon Antalyaspor'un Türkiye Kupası macerasında 3 karşılaşmada toplamda 95 dakika forma şansı buldu.