Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, çok kritik bir maça daha çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Antalya'da kazanıp liderliğini sürdürmek isteyecek.

Antalya'da oynanacak karşılaşma nefesleri kesecek. Kritik randevu öncesinde Google'da kullanıcılar Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? ve Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle aramalarını yapıyor. Tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor...

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Antalyaspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde 3 Şubat Pazar günü Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.