Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol'u kadrosuna katıyor

Beşiktaş ve Başakşehir'in de ilgilendiği Ufuk Akyol, Antalyaspor'a imza atıyor.

Süper Lig ekibi , geçen sezon TFF 2. Lig'de play-off şampiyonu olarak 'e yükselen Fatih Karagümrük'ün orta sahadaki yetenekli ismi Ufuk Akyol'u kadrosuna katıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, genç oyuncu 3 milyon lira bonservis bedeli karşılığında kırmızı beyazlı kulübe imza atacak.

Ufuk Akyol ile Beşiktaş ve Medipol de ilgileniyordu. İki İstanbul ekibi de geçen sezon Fatih Karagümrük maçlarına gözlemcilerini göndererek Ufuk Akyol'u takip etti.

Ufuk Akyol, 2018/19 sezonunda Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı 30 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

Ufuk Akyol kimdir?

1997 Ravensburg ( ) doğumlu olan Ufuk Akyoli, futbola altyapısında başladı.

Bir sezon aynı ülkede Heidenheim’ın alt yapısında forma giydikten sonra 2016 yazında Fatih Karagümrük’e imza atıp profesyonel oldu.

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3 sezon Fatih Karagümrük formasını terleten Ufuk Akyol, 79 maçta 10 kez rakip ağları havalandırdı. Genç futbolcu Fatih Karagümrük’ün Spor Toto 1. Lig’e yükselişinde de önemli rol oynadı.

Daha önce Almanya Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında da görev yapan Ufuk, Karagümrük’teki ilk iki sezonunda 10 numara, geçtiğimiz sezon ise ön libero olarak görev yaptı.