Fransız eski oyuncu, efsane menajerin transfer süreciyle ilgili etik olmayan bir yol seçtiğini söylüyor.

Samir Nasri, Emirates Stadyumu çevresindeki en popüler isim olmayabilir, ancak Fransız yıldız, pazar günü Manchester United'ın Arsenal'ı 3-1 yenmesinin ardından geçmişe döndü.

Eski yıldız, United'ın oynadığı futbolla eski günlerini hatırlattığını söylerken rakiplerinden daha pragmatik bir futbol oynadıklarına değindi.

Nasri, bu kadarla yetinmedi ve dönemin United menajeri Alex Ferguson ile yaptığı gizli görüşmenin detaylarını aktardı.

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Ne söylendi?

Canal+'ya verdiği röportajda Nasri, şu ifadeleri kullandı:

"Bu Manchester United performansı bana biraz Sir Alex Ferguson'un takımını hatırlatıyor.

"Genellikle kötü oynuyorlardı, ama rakiplerinden daha pragmatiktiler."

Arsenal iyi bir performans sergiledi, ancak Marcus Rashford'un şovu ikinci yarıda ateşlendi ve yeni transfer Antony de performansıyla alkış aldı.

United'ın performansı hakkında eleştirilecek çok az şey vardı, ancak Nasri yine de eski rakiplerini eleştirmenin bir yolunu buldu.

Nasri, 2011'de Manchester City günlerine geri döndü ve bu transfer, Topçular için oynadıktan sonra Arsenal'deki itibarını mahvetti.

Ancak Fransız oyuncu, sadakatli olduğu için United'a katılmadığını aktardı.

Fransız oyuncu, Ferguson'un talebi üzerine Arsene Wenger ile 'savaşa girmek' istemediği için United'a değil de City'e katılmaya karar verdi.

"Gözden uzak bir yerde buluştuk"

Nasri, BeIn Sports'a şunları söyledi: "Sir Alex ile Paris'te gizli bir yerde, gözden uzakta buluştuk.

"Ama sorun olan bir şey vardı. Ferguson, benim aklımı çelmeye çalıştı ve United'a gitmem için Arsenal'a ihanet etmemi istedi.

"Bunu yapabileceğimi düşünemedim bile, özellikle Arsene Wenger ile bu tür bir problemin içine giremezdim.

"City ilgi gösterdikten sonra Mancini tatillerde her gün beni aradı. Sonra beni gerçekten istediklerine karar verdim."

Görünüşe göre Nasri, Arsenal'i hala kalbinde taşıyor ve kendisini Topçular'a yakın hissediyor.

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