Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den Nuri Şahin'e övgü: "Türkiye yeni bir hoca kazanıyor"
Trabzonspor'a ligdeki ilk mağlubiyetini yaşatan Antalyaspor'da başkan Aziz Çetin teknik direktörleri Nuri Şahin'i övdü.
Sezona Antalyaspor futbolcusu olarak başlayan Şahin ile yola teknik direktör olarak devam ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Çetin, Türk futbolunun yeni bir teknik direktör kazandığını söyledi.
Çetin ne söyledi?
Türkiye'de göze en hoş gelen futbolu Antalyaspor'un oynadığını belirten Çetin, Nuri Şahin'in oldukça farklı bir futbol anlayışı olduğunu söyledi:
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"Hocamızın farklı bir futbol felsefesi var. Bunun tadını çıkartmamız gerekiyor. Türk futbolu adına çok sevindirici.
"Aynı kadronun daha önce nasıl oynadığı da ortada şimdi nasıl oynadığı da. Bu takımın topa ne kadar hakim olduğunu gördük. Çocuklar çekinmeden, korkmadan oynuyor. İyi bir takımız ve böyle devam edeceğiz.
"Ligi olabildiği kadar yukarıda bitirmek istiyoruz. Net bir hedef koymadık. Gençlerin şehrimizin takımını desteklemesini istiyoruz. Antalyaspor'u iyi bir noktaya taşıyacağız"
Nuri Şahin Antalyaspor'da ne yaptı?
Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından Antalyaspor'un başına geçen genç teknik direktör takımla çıktığı sekiz maçta 13 puan toplamıştı.
Antalyaspor'un üst sıralara tırmanmasını sağlayan Şahin, kariyeri boyunca aralarında Jürgen Klopp ve Thomas Tuchel'in de bulunduğu çok sayıda kariyerli teknik direktörle çalışma imkanı bulmuştu.
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