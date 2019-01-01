Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün: Kadıköy'de farklı kazanabilirdik

Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, farklı galibiyeti kaçırdıklarını açıkladı.

Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada 'yi yenerek ligde üst üste ikinci kez kazanmalarının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Antalyaspor'un Süper Lig'in en düşük bütçeli takımları arasında yer aldığını, ayrıca iyi bir ekip ve yönetime sahip olduğunu vurgulayan Süğlün, şöyle konuştu:

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"Kadıköy'den 3 puanla dönmek çok büyük başarı. 'nin en büyük kulüplerinden birinin, inanılmaz seyirci baskısı kurduğu sahasından üç puanla dönmek hepimizi çok mutlu etti. İstikrar açısından çok önemliydi. maçını 'iş kazası' olarak görmüştük. galibiyetinden sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda yendik. İki maçta 6 puan bizim için çok önemliydi, bunu başardık. Ligde herkes herkesi yenebilecek güçte. Fenerbahçe'den daha çok pozisyonumuz vardı. Birkaç pozisyonumuz daha vardı. Onları da değerlendirebilseydik, maç farklı bir skora gidebilirdi. O da bizim şanssızlığımız."

Süğlün, genç futbolculara önem verdiklerini, 2-3 yıl sonra takımın ilk 11'inde altyapıdan yetişen 5-6 oyuncunun yer almasını hedeflediklerini kaydetti.

Aynı kentin takımı Aytemiz 'u 'kardeş kulüp' olarak nitelendiren Murat Süğlün, "Alanyaspor, gerçekten çok sevdiğimiz bir camia. Kardeş kulübümüz Alanyaspor, Süper Lig'de şu ana kadar inanılmaz işler başardı. Onlar adına çok gururluyuz, mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.