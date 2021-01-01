Antalyaspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış iki teknik direktör Ersun Yanal ve Aykut Kocaman, Antalyaspor - Başakşehir maçıyla bir kez daha karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in 26. haftasında son haftaların formda takımı Antalyaspor, küme düşme hattındaki Başakşehir'i ağırlayacak.

Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

2021 yılında oynadığı 12 resmi maçı da kaybetmeyen Antalyaspor, Süper Lig'de 33 puana ulaştı ve dokuzuncu sıraya yerleşti. Başakşehir ise oynadığı son sekiz maçı kazanamadı ve üst üste beş lig maçından yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşma, aynı zamanda iki tecrübeli teknik direktörü de karşı karşıya getircek. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son iki teknik direktör olan Ersun Yanal (2014) ve Aykut Kocaman (2011) bu maçta birbirlerine 26. kez rakip olacaklar.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Başakşehir 5-1 kazanmıştı.

Maçın hakemi Fırat Aydınus

İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Firat Aydınus yönetecek. Aydınus bu sezon ilk defa bir Antalyaspor maçında görev yapacak. Tecrübeli hakem Başakşehir'in 2-2 sona eren Kasımpaşa maçında düdük çalmıştı.

Maç Antalyaspor - Başakşehir Tarih 26 Şubat Cumartesi Saat 16:00

TV yayını beIN Sports 1 İnternet yayını beIN Connect

Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski, Orgill

Sakat: Ufuk Akyol

Cezalı: Hakan Özmert

Şüpheli: Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Jean Armel Drole, Naldo

Başakşehir'in muhtemel 11'i: Mert, Cemali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli

Sakat: Junior Caiçara, Bolingoli Mbombo, Nacer Chadli, Edin Visca, Danijel Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Mete Kaan Demir

Cezalı: Rafael

Şüpheli: Tolga Ciğerci, Giuliano, Junior Fernandes, Deniz Türüç