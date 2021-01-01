Antalyaspor - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri, sakat-cezalı listesi
Süper Lig'in 26. haftasında son haftaların formda takımı Antalyaspor, küme düşme hattındaki Başakşehir'i ağırlayacak.
Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
2021 yılında oynadığı 12 resmi maçı da kaybetmeyen Antalyaspor, Süper Lig'de 33 puana ulaştı ve dokuzuncu sıraya yerleşti. Başakşehir ise oynadığı son sekiz maçı kazanamadı ve üst üste beş lig maçından yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşma, aynı zamanda iki tecrübeli teknik direktörü de karşı karşıya getircek. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan son iki teknik direktör olan Ersun Yanal (2014) ve Aykut Kocaman (2011) bu maçta birbirlerine 26. kez rakip olacaklar.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Başakşehir 5-1 kazanmıştı.
Maçın hakemi Fırat Aydınus
İki takım arasındaki zorlu mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Firat Aydınus yönetecek. Aydınus bu sezon ilk defa bir Antalyaspor maçında görev yapacak. Tecrübeli hakem Başakşehir'in 2-2 sona eren Kasımpaşa maçında düdük çalmıştı.
|Maç
|Antalyaspor - Başakşehir
|Tarih
|26 Şubat Cumartesi
|Saat
|16:00
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN Sports 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor'un muhtemel 11'i: Boffin, Bünyamin, Kudryashov, Veysel, Eren, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Podolski, Orgill
Sakat: Ufuk Akyol
Cezalı: Hakan Özmert
Şüpheli: Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Jean Armel Drole, Naldo
Başakşehir'in muhtemel 11'i: Mert, Cemali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Berkay, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli
Sakat: Junior Caiçara, Bolingoli Mbombo, Nacer Chadli, Edin Visca, Danijel Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Mete Kaan Demir
Cezalı: Rafael
Şüpheli: Tolga Ciğerci, Giuliano, Junior Fernandes, Deniz Türüç