Antalyaspor 2021'de henüz yenilmedi

2020 yılının son günlerinde Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor, 2021'de oynadığı sekiz maçta da mağlup olmadı.

Zorlu Beşiktaş karşılaşmasından bir puanla ayrılan ve yenilmeme serisini yedi maça çıkartan Antalyaspor 2021 yılında henüz hiç maç kaybetmedi.

Son olark 2020'nin son günlerinde sahasında Hatayspor'a 6-0'lık farklı skorla boyun eğen kırmızı-beyazlı takım, 2021 yılında ligde ve kupada oynadığı sekiz karşılaşmadan dört galibiyet ve dört beraberlikle ayrıldı.

Bu sekiz karşılaşmanın sadece üçünde toplam üç gol yiyen Antalyaspor, ligde pazar günü deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.