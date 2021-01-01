Antalyaspor 1-1 Trabzonspor: Trabzonspor 1 puanı son dakikada kurtardı

Bordo-mavili takım, Antalyaspor'un uzun süre 10 kişiyle mücadele ettiği maçta son dakikalarda bulduğu golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fraport-TAV 'un konuğu olan , rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un ligdeki iki maçlık galibiyet serisi sona ererken, Fraport-TAV Antalyaspor ise Ersun Yanal yönetiminde yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 25. dakikada Amilton kaydetti.

Trabzonspor'a puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Benik Afobe'den geldi.

Öte yandan Fraport-TAV Antalyaspor, Ersan Adem Gülüm'ün 33. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı.

Trabzonspor ise maçın 12. dakikasında Caleb Ekuban ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Fraport-TAV Antalyaspor 25, Trabzonspor ise 27 puanla haftayı tamamladı.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Ekuban'ın şutunda Ersan Adem Gülüm'ün ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını işaret etti.

12. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Ekuban, meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. Doğru tahmin ettiği köşeye uzanan kaleci Boffin, gole izin vermedi.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fredy'in sağ kanattan ortasında arka direk önünde topla buluşan Amilton, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Fraport TAV Antalyaspor 10 kişi kaldı. Mücadeledeki ilk sarı kartını penaltı pozisyonunda gören Ersan Adem Gülüm'ün, orta sahadan üst üste çalımlarla hızlı hücuma çıkan Abdülkadir Ömür'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, bu futbolcuya ikinci kez sarı kartını gösterdi. Böylece ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ersan Adem Gülüm, oyun dışı kaldı.

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda Naldo'ya çarpıp kaleye yönelen topu, kaleci Boffin parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.

63. dakikada Marlon'un ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

67. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Nwakaeme'nin şutunda top yandan dışarıya gitti.

90+6. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topa iyi yükselen Afobe, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in solundan filelerle buluşturdu: 1-1.

Avcı kazanan 11'i bozmadı

Trabzonspor, son oynadığı maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Geçen haftayı bay geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 17. haftadaki Göztepe maçının 11'ini korudu.

Bordo-mavililerin Fraport TAV Antalyaspor maçı ilk 11'i, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Majid Hosseini, Edgar Ie, Marlon Rodrigues, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny'den oluştu.

Antalyaspor'da tek değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta oynadığı Göztepe maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Sarı'nın yerine defansta Ersan Adem Gülüm'e görev verdi.

Kırmızı-beyazlılar, Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Fedor Kudriashov, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Dever Orgill 11'iyle sahada yer aldı.