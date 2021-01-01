Antalyaspor 1-1 Beşiktaş: Beşiktaş, Antalya'dan 1 puanla dönüyor

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, 39. dakikada Gökhan Bayrakdar'la golü buldu ve ilk yarıyı önde kapatan taraf oldu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Larin, Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, Veysel Sarı'ya maçtaki ikinci sarı kartını gösterdi ve oyundan attı.

Kazanılan serbest vuruşun başına geçen Ghezzal'ın ortasında Vida topu kafayla ağlara yolladı ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 45'e, Antalyaspor ise 30'a yükseltti.

Beşiktaş, 24. hafta maçında Konyaspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

Maçtan dakikalar

10. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rosier, topu kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Ljajic'e bıraktı. Ljajic'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin güçlükle çeldi.

26. dakikada Ljajic'in kullandığı köşe atışında ön direkteki Hutchinson'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

27. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou, kaleciyi geçtikten sonra açısını kaybedince topu kale önüne çıkardı. Tehlikeli bölgedeki topu savunmadaki Naldo uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Ljajic'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

39. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hutchinson'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Rosier'in pasında topla buluşan Mensah'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

73. dakikada Beşiktaş, beraberliği sağladı. Antalyasporlu savunma oyuncusu Veysel Sarı, sol kanatta Larin'e yaptığı müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Serbest atışı kullanan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ortasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda, top sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1

81. dakikada N'Sakala'nın ortasına yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

82. dakikada De Souza'nın pasında Oğuzhan Özyakup, kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Oğuzhan Özyakup'un sert vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, 22. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor müsabakasına Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'Koudou, Hutchinson, Larin ve Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.

Ev sahibi ekipte 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Yanal, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlayan Hakan Özmert, Orgill ve Sidney Sam'i yedek kulübesine çekerken, bu oyuncuların yerine Veysel Sarı, Omar Imeri ve Amilton'a ilk 11'de görev verdi.

Antalyaspor, Beşiktaş karşısına Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Omar Imeri, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Fredy, Amilton ve Gökdeniz Bayrakdar 11'iyle çıktı.

Yanal, 700'üncü maçına çıktı

Tecrübeli çalıştırıcı Ersun Yanal, Beşiktaş karşılaşmasıyla teknik direktör olarak kulüp kariyerinde 700'üncü maçında görev yaptı.

Bugüne kadar 699 karşılaşmada 318 galibiyet, 164 beraberlik ve 217 yenilgi yaşayan Yanal'ın çalıştırdığı takımlar, 1195 gol atıp kalesinde 928 gol gördü.