Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası'na rekor katılım!

Dünyanın yükselen trend sporu Futgolf, Antalya’da Türkiye’nin bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek katılımlı turnuvasıyla sevenleriyle buluştu.

Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Futgolf Gençlik ve Spor Derneğinin (FGSD) düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası’nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahada yarıştı.

Titanic Deluxe Golf Belek sahasındaki turnuvaya Ford Store Bilaller ve Mackolik dışında Acıbadem Sports sağlık sponsoru, Bilcee Tekstil ise kıyafet sponsoru olarak destek verdiler.

Turnuvayı, 2018 şampiyonu Levent Baş yine birinci olarak tamamlarken, ikinciliği Aydın Erusta, üçüncülüğü de Furkan Nebioğlu kazandı.

Turnuva sonunda 7 etaplı Şampiyonası’nın kazananı da belli oldu. Daha önce katılımcılar iki kez Ataşehir Golf Club’ta, iki kez Kuşadası Golf Club’ta iki kez de Bodrum Golf Club’ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya’daki son ayakla birlikte 2019 Türkiye Futgolf Ligi’ni geçen yılın şampiyonu Levent Baş birinci olarak tamamladı. Volkan Okandar ikinci ve Furkan Nebioğlu üçüncü sırada genel klasmanı tamamladılar.

Toplam 150 bin TL değerinde ödül dağıtılan turnuvada, tüm katılımcılara forma, suluk, marker ve yağmurluk hediye edildi. Üç gün süren turnuvanın ikinci gününe sağanak yağış sebebi ile ara verildi. Pazar günü eksik kalan kısımların da oynanmasının ardından sporcular barbekü partisi ve ödül töreniyle kapanışı gerçekleştirdiler.

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2020 yılı Türkiye Futgolf Ligi fikstürü bu ay içerisinde yayınlanarak sevenlerine duyurulacak.

www.futgolf.org

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FGSD

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği